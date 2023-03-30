Кубанский депутат Госдумы предлагает создать рабочую группу по контролю оборота украинских товаров в России

Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с письмом о создании рабочей группы, которая будет контролировать продажу украинских товаров в России. Об этом народный избранник сообщил в своем Telegram-канале.

Помимо этого в депутатском запросе господин Гусев попросил Минпромторг предоставить информацию о потреблении украинских товаров в стране. По данным депутата, в российских маркетплейсах продаются товары производителей, которые финансово помогают ВСУ, например, под торговой маркой Ugears.

«Российские торговые сети и маркетплейсы часто не имеют возможности идентифицировать продукцию украинского происхождения. И уж тем более не могут отличить "хорошие" украинские компании от "плохих". В этом им может и должно помочь государство»,— подчеркивает господин Гусев.

Ранее Дмитрий Гусев предлагал запретить продажу товаров под брендами Roshen и Nemiroff в российских маркетплейсах.

Олег Исаев

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