В Ульяновске башенный кран упал на детскую площадку

Башенный кран упал на строительной площадке в Засвияжском районе Ульяновска в четверг. Происшествие случилось в микрорайоне УКСМ. Об этом сообщает замглавы Ульяновска Александр Болдакин.

«Кран упал на детскую площадку и чудом этот инцидент обошёлся без пострадавших. Налицо – очевидная халатность со стороны организации, выполняющей строительные работы»,– говорится в сообщении.

В настоящее время все работы на объекте приостановлены до выяснения причин инцидента. Его виновникам грозит привлечение к ответственности.

Георгий Портнов