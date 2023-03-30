Какие «силы» используют ростовские студенты для учебы

Молодежь стала внимательнее относиться к расходам на мобильную связь.За полгода число абонентов в возрасте 18–25 лет,использующих тарифы последнего поколения с функцией оптимизации расходов на связь, увеличилось на 87%. Контролировать ежемесячные платежи и подходить к тратам осознанно донским миллениалам помогает подключение специальных сервисов и услуг.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

«Особенность нашей линейки #БезПереплат —возможность активировать полезные МегаСилы. Это безлимиты на соцсети, видео, музыку, фильмы, увеличенная скорость мобильного интернета. Всего от двух до шестиопций, в зависимости от тарифа. Мы поддерживаем ростовских студентов, предоставляя им бессрочную 20% скидку на абонентскую плату», — комментирует Алексей Барков, директор МегаФона в Ростовской области.

Эксперты выяснили, какие опции востребованы у абонентов: 33% МегаСил учащиеся тратят на неограниченный доступ к видео, 24% уходит на просмотры отечественного контента в онлайн-кинотеатреSTART, 19% —на перенос остатков и 14% —на музыкальные сервисы.

Студенты выпускных курсов в четыре раза чаще экономят на связи, чем более юные абоненты. Они пользуются доступом к видеона ресурсах YouTube и Rutube. На втором месте находится безлимит на музыку, который экономит трафик на музыкальных сервисах. А вот онлайн-кинотеатры популярны у старшекурсников в наименьшей степени.Видимо, учащиеся предпочитают видео с образовательным контентом развлекательному. Абитуриенты и студенты младших курсов чаще переносят остатки минут, СМС и Гб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Интересно, что парни обычновыбирают безлимитный доступ к видеосервисам, а девушки — перевод неизрасходованного трафика на следующий месяц.

Активное подключение дополнительных опций оператора отразилось и на использовании интернета. С начала года объем потребляемого контента в Сетисреди молодой аудитории вырос на 10%. В среднем каждый донской студен тратит порядка 20 Гб в месяц, что сравнимо с беспрерывным просмотром целого сезона сериала «Универ».

ПАО Мегафон