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Награда неравнодушным

Куйбышевский НПЗ отмечен в числе активистов регионального движения #Экоравновесие

Лидером регионального экологического проекта, инициированного издательским домом «Комсомольская правда», ежегодно Куйбышевский НПЗ становится неслучайно. Многие природоохранные акции на заводе уже стали традиционными.

С теми, кому это важно

Региональное экологическое движении #Экоравновесие на протяжении трех лет его существования активно поддерживают общественные организации, социально-ответственные предприятия, государственные структуры, помогая с организацией и непосредственно участвуя в волонтерских акциях. В числе активных участников природоохранных акций и проектов — работники крупных самарских промышленных предприятий, в том числе Куйбышевского НПЗ.

Сотрудники завода из Куйбышевского района Самары не пропускают ни одной экологической акции в рамках #Экоравновесия. Любую добрую инициативу заводские волонтеры поддерживают и доводят до результата, который выражается в реальных цифрах, будь это тонны собранного мусора с берегов рек и родников, посаженные деревья или выпущенные в реки мальки.

К экологическому движению предприятие присоединилось с первого дня, поэтому это уже третья по счету награда — памятный знак «За вклад в защиту экологии Самарской области» и «За эффективное партнерство в реализации экологических проектов движения #Экоравновесие».

Волонтеры предприятия — постоянные участники всероссийских экологических акций «Кедры России», «Вода России», «Зеленая весна», «Родники Самарской области», «День Волги» и других. В прошлом году неф­тяники посадили в Самаре 500 кедров, а в Красноярском и Ново-Буянском лесничествах Самарской губернии заложили новый лес из пяти тысяч саженцев сосны. Сажать деревья заводчане учат и молодое поколение: ежегодно проводят в школах Куйбышевского района экологический фестиваль «ЕлкаФэст», в ходе которого вместе с учениками высаживают на пришкольных участках молодые ели. Еще одна любимая заводчанами, их детьми, учениками «Роснефть-классов» и студентами Самарского политеха акция — «Золотая рыбка». В 2022 году, например, в рамках акции в Волгу выпущено около 80 тысяч мальков сазана, толстолобика и краснокнижной стерляди.

Промышленный экотренд

Производство самого завода тоже ориентировано на экологию: за последние несколько лет промгигант снизил нагрузку на атмосферный воздух в 2,5 раза. Это произошло благодаря переводу энергетики установок завода на природный газ, пуску новых установок и выводу из эксплуатации устаревших объектов, модернизации газофакельного хозяйства, оснащению резервуаров герметичными понтонами и другим природоохранным мероприятиям. Сейчас ведется реконструкция очистных сооружений, в ходе которой будет внедрена технология максимально глубокой очистки воды с помощью мембранного биореактора. Одним словом, экологическую составляющую имеют все производственные процессы. Вплоть до документооборота, который переведен в электронный формат, и раздельного сбора отходов — пластика, макулатуры, батареек. За год заводчане собирают около 17 тонн макулатуры и 50 кг крышечек.

Главное — участие

Конечно, развиваться волонтерскому движению на предприятии помогает актив добровольцев. С организацией и координированием добровольцев отлично справляются инженер отдела охраны окружающей среды Надежда Лызина и ведущий специалист отдела Сергей Тепляков. В этом году они награждены благодарственными письмами «За личный пример и заботу об экологии родного края».

— Заводские волонтеры всегда рады помочь природе — это наш приоритет, — говорит начальник отдела охраны окружающей среды Куйбышевского НПЗ Анна Ильина. — У нас много собственных природоохранных проектов, но мы всегда готовы поддержать любые экологические инициативы наших коллег.

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