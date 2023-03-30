В Пермь зайдет сеть корейских стритфуд-ресторанов

Сеть корейских стритфуд-ресторанов ресторанов CHIKO планирует открыть заведение в Перми. Об этом телеграм-каналу Restaurant Brothers сообщил основатель сети, блогер Сергей Лебедев. По словам господина Лебедева, запустить точку планируется до конца этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница сети CHIKO в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница сети CHIKO в соцсети «ВКонтакте»

Первый ресторан CHIKO открылся в Москве в 2020 году. Сеть продвигает поп-культуру Южной Кореи. В меню — корн-доги, бургеры, популярные в Корее рисовые клецки токпокки, роллы, азиатские супы и десерты. В настоящий момент заведения CHIKO работают в столице, Новосибирске и Екатеринбурге. В ближайшие три года сеть намерена расшириться до 150 ресторанов в России и странах СНГ, а также открыть собственные тематические магазины.