Алексею Текслеру предложили отозвать двух членов комиссии по выборам главы Миасса

Председатель Челябинского регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков направил обращение губернатору Алексею Текслеру об отзыве двух членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Миасса – Станислава Мошарова и Евгения Субачева. Это связано с возможным конфликтом интересов из-за корпоративных связей с некоторыми кандидатами. Об этом господин Щербаков сообщил в своем tekegram-канале.

Станислав Мошаров является заместителем губернатора Челябинской области. Один из кандидатов – вице-губернатор Евгений Ковальчук. Депутат Законодательного собрания региона Евгений Субачев возглавляет миасское ООО «Завод „СпецАгрегат». Его подчиненная – начальник управления социальных проектов предприятия Анастасия Захарова участвует в конкурсе на должность главы. «Между указанными членами конкурсной комиссии и данными кандидатами имеются корпоративные отношения, и может иметься личная заинтересованность, что приводит к возникновению конфликта интересов»,– говорится в обращении. Для «беспристрастности и объективности оценки» кандидатов губернатору предлагают отозвать Станислава Мошарова и Евгения Субачева из комиссии.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», конкурс по выборам мэра Миасс был объявлен после досрочной отставки главы Григория Тонких в начале марте. Документы направили четыре кандидата. Кроме Егора Коывальчука и Анастасии Захаровой, директор челябинской компании «Аргус М» Виктор Легенчук и начальник управления имущественных отношений администрации Миасса Николай Булдыгин. Конкурс назначен на 11 мая.