На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за снижения температуры

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за резкого понижения температуры воздуха. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ночью и утром 2 апреля в крае ожидаются заморозки от -1 до -4 градусов, что относится к категории опасных явлений. Жителям региона рекомендовано соблюдать меры собственной безопасности.

«В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов»,— говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение по лавиноопасности объявлено в горных районах Кубани и Адыгеи на высоте свыше 1,5 тыс. м в период с 30 марта по 1 апреля.

Анастасия Донскова

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