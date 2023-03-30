Красноярскому депутату Telegram заблокировал пост с инструкцией по пиратству по жалобе «Кинопоиска»

«Кинопоиск» обратился в Telegram с требованием заблокировать пост депутата-единоросса законодательного собрания Красноярского края Елены Пензиной. В нем указывался пиратский способ просмотра фильмов из подписки онлайн-кинотеатра.

Скриншот соответствующего уведомления технической службы Telegram госпожа Пензина опубликовала в своем Telegram-канале. «Каждый оплаченный фильм, произведенный в недружественной стране – вклад в экономику недружественной страны и финансирование оружия против наших солдат»,– прокомментировала она ситуацию.

Вместо оспариваемого поста в Telegram-канале депутата теперь размещено сообщение на английском языке: «Это сообщение не удалось отобразить на вашем устройстве из-за нарушения авторских прав».

Как сообщал «Ъ», в январе этого года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил узаконить пиратство «на все: от кинофильмов до промышленного софта». По его словам, такие меры будут ответными санкциями на прекращение продажи в Россию прав на использование интеллектуальной собственности, в том числе кинофильмов и программного обеспечения.

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Валерий Лавский