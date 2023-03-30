Слесаря газовой службы в Удмуртии осудили за воспламенение в котельной с тремя пострадавшими

В Удмуртии суд вынес приговор 29-летнему слесарю газовой службы в Сарапуле, которого признали виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

В частности, по данным следствия, мужчина в октябре 2022 года проводил работы по первичному пуску газа в газопровод и газоиспользующее оборудование в котельной жилого дома в деревне Соколовка в Сарапульском районе. Однако слесарь нарушил регламентные требования и не включил в электрическую сеть сигнализатор загазованности, в результате чего при розжиге котла произошло воспламенение газовоздушной смеси в помещении котельной.

Нарушение привело к тому, что ожоги получили 60-летний владелец дома, 31-летний работник газовой службы и сам осужденный.

Суд назначил мужчине штраф, а также на шесть месяцев лишил права заниматься деятельностью, связанной с техническим обслуживанием и ремонтом внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.