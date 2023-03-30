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Коммерсантъ FM
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Пожару на рынке «Привокзальный» возле Пятигорска присвоили третий ранг опасности

Сообщение о горении здания одного из рынков по адресу 3-й километр автодороги Пятигорск—Георгиевск поступило в МЧС 30 марта в час ночи. На официальном сайте ведомства сообщили, что пожаром был охвачен отдельно стоящий металлический ангар с вещами на рынке «Привокзальный». К половине девятого утра пожар локализовать не удалось, и его площадь увеличилась до 2 тыс. кв. м. К десяти утра, несмотря на усилия огнеборцев, огонь распространился уже на 3,5 тыс. кв. м. Ему присвоен третий ранг опасности.

В официальном канале МЧС в Telegram уточняется, что в тушении участвуют уже 18 машин и 60 человек. Ситуация осложняется сильным порывистым ветром, который не утихает все утро.

Погибших и пострадавших, по данным ведомства, нет. Движение для транспорта на участке, где продолжается пожар, временно перекрыто. Объезд организовали через Пятигорск.

По факту пожара начала проверку прокуратура Предгорного района. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе надзорного органа, в ходе проверки «будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

Последний раз пожар на рынке «Привокзальный» был 9 апреля 2021 года. Тогда горел павильон площадью 200 кв. м. В его тушении тогда, по данным МЧС, было задействовано 52 человека и 15 единиц техники.

Крупные пожары на рынках Пятигорска и Предгорного района фиксировались также в 2012, 2015, 2017 и 2019 годах.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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