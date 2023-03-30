Директора мебельной компании в Ижевске будут судить за уклонение от уплаты налогов на 25 млн рублей

В столице Удмуртии перед судом предстанет 44-летний руководитель коммерческой организации, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 25 млн руб. (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, по данным следствия, директор компании по производству мебельной продукции уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 2017-2019 года. В частности, он внес ложные сведения в налоговые декларации, которые затем предоставил в налоговые органы.

В рамках расследования допрошены контрагенты, сотрудники налогового органа, проведены обыски в офисе компании и по месту жительства обвиняемого, а также изъята финансово-хозяйственная документация.

Ущерб, причиненный бюджетной системе, возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.