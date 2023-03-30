В шесть раз выросло число ложных сообщений о минировании в Нижегородской области

В Нижегородской области в 2022 году в шесть раз выросло количество ложных сообщений о готовящихся террористических актах, в том числе – в местах массового пребывания людей. Об этом начальник областного ГУ МВД РФ Юрий Арсентьев сообщил на заседании регионального заксоборания 30 марта.

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По данным полиции, всего в 2022 году было получено 375 сообщений о возможном минировании. В 98 случаях сообщалось о якобы заложенном взрывном устройстве в учебных заведениях, 130 – в торговых центрах, больницах, домах культуры, на рынках, вокзалах и объектах транспорта, 9 раз «минировали» жилые дома, 138 раз – другие объекты. Из-за телефонных террористов эвакуировано почти 103 тыс. человек.

По итогам 2022 года по ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) возбуждено 347 уголовных дел против 62 случаев годом ранее. Если в 2021 году в регионе было возбуждено всего 62 таких дела, то в 2022 году их было уже 347.

Андрей Репин