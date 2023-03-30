Структура «Ростеха» разработала материал для малозаметности самолетов

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработал образцы материала, способного поглощать радиоволны в широком диапазоне частот. В «Ростехе» уточнили, что этот материал затрудняет обнаружение самолета при помощи средств радиолокации, поскольку поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров.

В сообщении госкорпорации указывается, что в основу тонкослойного материала легли стеклонити c металлическим сердечником, поэтому его можно использовать для изготовления деталей летательных аппаратов. Данное конструкционное решение впервые предложено для стелс-материала, подчеркнули в «Ростехе».

«Проблема создания конструкционного радиопоглощающего материала давно стоит в современном военном авиастроении. Существующие виды стелс-покрытий летательных аппаратов требуется регулярно восстанавливать, а стеклопластик со сниженным коэффициентом отражения не требует технического обслуживания. Наши опытные образцы уже успешно прошли необходимые заводские испытания»,— отметил гендиректор Центрального конструкторского бюро специальных радиоматериалов Алексей Дымовских.

Стелс-технология — комплекс мер, направленных на снижение заметности боевых машин в радиолокационном и инфракрасном спектрах обнаружения за счет специально разработанных геометрических форм и использования радиопоглощающих материалов и покрытий. Самолеты с ранними вариантами технологий малозаметности использовали и в СССР.

Милена Костерева