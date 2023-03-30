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Отток жителей из крупных городов США замедлился с отступлением пандемии

В 2022 году население больших городов в США сократилось меньше, чем это было в период пандемии. По оценкам The Wall Street Journal, сделанным на основе опубликованных сегодня официальных данных о населении США, крупные американские города за год (с 1 июля 2021 по июнь 2022-го) потеряли в общей сложности 800 тыс. жителей, большинство из которых перебрались в города поменьше или пригороды. Годом ранее за аналогичный период потери населения в крупных городах США составили 1,2 млн человек.

Сокращение населения крупных городов замедлилось благодаря тому, что с завершением пандемии туда приезжает больше мигрантов, рождается больше детей и меньше людей умирает. А самый значительный прирост населения за период с середины 2021 по середину 2022 года пришелся на пригороды крупных городов. В самой населенной городской агломерации в США — Нью-Йорке с пригородами — население сократилось за указанный период на 0,8%. Аналогичное сокращение населения у второй и третьей по величине агломераций — Лос-Анджелеса и Чикаго.

В самом Нью-Йорке без учета пригородов население сократилось за указанный период на 123 тыс. человек, а это гораздо меньше, чем за два года пандемии, когда оно сократилось более чем на 400 тыс. человек. Общее население пригородов, а также малых и средних городов за год увеличилось на 0,7% благодаря притоку жителей из больших городов в поисках более доступного жилья. Население малых городов и населенных пунктов в сельской местности увеличилось на 160 тыс. перебравшихся туда из городов людей.

Алена Миклашевская

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