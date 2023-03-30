В Ростове в День древонасаждения будут заложены новые памятные аллеи

В День древонасаждения 8 апреля в донской столице будут заложены новые памятные аллеи, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, новые высадки, посвященные героическим событиям истории, пройдут на территории учебных заведений. В парке 1 мая появится Аллея врачей — здесь будут высажены 40 кустов сирени.

«В парке Левобережном в честь Года педагога и наставника заложим Аллею заслуженных учителей Российской Федерации. А в Пролетарском районе – Аллею наставников», — написал Алексей Логвиненко.

Анастасия Назарова