Уголовное дело ефрейтора, осужденного за неявку на службу, вернут в Уфу

Уголовное дело в отношении 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова из Чишминского района Башкирии, обвиняемого в неявке на службу (ч. 5 ст. 337 УК РФ), вернут в Уфимский гарнизонный военный суд для «устранения препятствий». Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга. О каких именно препятствиях идет речь, неизвестно.

В январе Марсель Кандаров был приговорен Уфимским гарнизонным военным судом к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за то, что, проходя военную службу по контракту и не желая участвовать в СВО, в мае прошлого года не явился к месту службы. Его нашли сотрудники правоохранительных органов в Чишминском районе в сентябре. Не согласившись с приговором, Марсель Кандаров подал апелляционную жалобу.

Венера Хисамова

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