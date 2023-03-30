SuperJob: 18% нижегородцев против сокращения рабочей недели

В Нижегородской области 76% опрошенных поддерживают идею сокращения рабочей недели до 36 часов, 18% — против введения такого графика. Об этом сообщает портал SuperJob на основании данных собственного опроса, в котором приняли участие экономически активные горожане, работающих по графику пятидневной рабочей недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Опрос показал, что для 73% горожан возможное сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы. Они уверены, что за 36 часов в неделю будут успевать сделать столько же, сколько и за стандартную 40-часовую неделю. Еще 15% считают, что не успеют уложить стандартный объем работы в 36 часов.

Женщины чаще мужчин поддерживают инициативу сокращения рабочей недели: 80 и 71% соответственно. При этом среди женщин больше тех, кто уверен, что будет успевать выполнить свои обязанности, работая меньше на четыре часа в неделю.

Как сообщал «Ъ», депутат Госдумы Светлана Бессарабова 28 марта предложила сократить рабочую семидневку с 40 до 36 часов. Коротким днем она предложила сделать пятницу.

Андрей Репин