На проектирование школы с бассейном в Уфе направят до 29 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Уфы на конкурсе 11 апреля выберет разработчика проекта строительства школы на 2,2 тыс. мест с бассейном на Комаринской улице, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 29,7 млн руб., его профинансирует бюджет Уфы.

Проект необходимо разработать до 1 февраля 2024 года, а само строительство школы (не входит в условия контаркта) — в 2025 году.

Школа будет с переменной этажностью — от одного до четырех этажей. Проектом необходимо предусмотреть спортивные площадки и площадки отдыха, место для остановки школьного автобуса, ограждение, освещение, озеленение и благоустройство.

Майя Иванова

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