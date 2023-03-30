Предприниматель из Ижевска стал обладателем престижной премии «Бизнес-Успех»

Ижевский предприниматель Алексей Козлов стал победителем суперфинала национальной премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучший производственный проект». Его компания «ВУДвер» производит оборудование для лесозаготовки, которое пользуется спросом не только в России, но и за рубежом: компания осуществляет поставки в Белоруссию, Польшу и Казахстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба премии «Бизнес-Успех» Фото: пресс-служба премии «Бизнес-Успех»

Федеральная премия «Бизнес-Успех» — экосистема поддержки малого и среднего бизнеса, которая деиствует по всеи стране. За 12 лет существования проект прошел в 68 городах России и объединил более 85 тыс. предпринимателеи и представителеи власти. В финале премии приняли участие предприниматели из почти 30 российских городов, общий оборот их компаний составил 7,5 млрд руб. Победителями суперфинала стали 17 предпринимателеи из разных регионов, в том числе новых территории.

Организатором премии выступает Корпорация «Синергия» совместно с Общероссиискои общественнои организациеи «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Общественнои палаты РФ, Россииского союза промышленников и предпринимателеи и Общероссиискои общественнои организации «Деловая Россия». Генеральныи партнер Премии — банк ПСБ.

Вадим Лобов, сопредседатель Попечительского совета премии «Бизнес-Успех», президент Корпорации «Синергия»:

«Сейчас сложное для бизнеса время, однако именно в такие времена открываются дополнительные возможности, которые необходимо вовремя заметить и воспользоваться ими. По истечении двух дней плодотворной работы хочу сказать, что любые трудности можно превратить в возможности. За эти два дня мы убедились в этом, обсуждая презентации проектов финалистов премии "Бизнес-Успех"».