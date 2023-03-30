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Губернатор сообщил о выделении 115 млн рублей субсидий на вывоз мусора в Воронежской области

В 2023 году в бюджете Воронежской области на субсидирование участников коммунального рынка, занимающихся вывозом и обращением с твердыми коммунальным отходами (ТКО), запланировано 115 млн руб. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев. Он рассчитывает, что это позволит «сдерживать рост тарифа на вывоз мусора».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Практически готовы к подписанию документы, которые мы ежегодно выпускаем. Заложенная на этот год сумма позволит, к примеру, вывезти около 200 тыс. кубометров мусора в Воронеже»,— сообщил губернатор.

Вместе с тем он заверил, что власти региона «продолжат работу по созданию площадок раздельного сбора отходов и рекультивации свалок».

Сергей Калашников

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