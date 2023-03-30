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Полиция изъяла 150 свертков героина у иностранца в Нижнем Новгороде

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков со спецназом задержали 33-летнего безработного иностранца в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области. При осмотре у него нашли 24 свертка с веществом, оказавшимся героином массой 6,7 г.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В квартире задержанного в Московском районе полицейские обнаружили еще 132 свертка с наркотиком, упаковочный материал, электронные весы, банковские карты, три водительских удостоверения. Молодой человек имел виды на жительства в трех странах ближнего зарубежья, отметили в МВД.

Кроме того, иностранец рассказал об 11 сделанных им закладках и признался, что сбывал наркотики бесконтактным способом. Общий вес изъятых запрещенных веществ составил 280 г.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ст. 30, ст. 228 УК РФ). Обвиняемый арестован, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев

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