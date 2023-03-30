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Тела двух школьников нашли в полынье у намыва Васильевского острова

Оба пропавших накануне школьников найдены мертвыми в полынье у намыва Васильевского острова. Об этом 30 марта пишет «Фонтанка», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, старший школьник 11 лет после занятий по немецкому языку отпросился у родителей на прогулку. Спустя некоторое время отец решил дозвониться ребенку, однако телефон был недоступен. В какой-то момент он обнаружил, что мальчик взял с собой роликовые коньки.

Вечером стало известно, что пропал еще один мальчик 8 лет. Его тело ночью извлекли из полыньи недалеко от намыва. Утром спасателям удалось найти старшего.

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