Доходы бюджета Челябинской области выросли на 1,6 млрд рублей

В бюджет Челябинской области на 2023 года дополнительно поступили почти 1,6 млрд руб. из федерального бюджета. Соответствующие поправки в главный финансовый документ утвердили депутаты Законодательного собрания региона на заседании 30 марта.

Большую часть безвозмездных поступлений – 793,6 млн руб. Челябинская область получила на модернизацию коммунальной инфраструктуры от Фонда развития территорий. Почти 528 млн руб. дополнительно выделено на ремонт и строительство автомобильных дорог. Еще 100 млн поступили в качестве награды муниципалитетам-победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Более 68 млн руб. Челябинская область получила на оказание мер социальной поддержки переселенцам из Херсона и Херсонской области.

Также поправки уточняют распределение расходов по ряду направлений. В результате с учетом изменений доходы бюджета Челябинской области на 2023 год составят 224,1 млрд руб., расходы – 295,9 млрд. Дефицит остался без изменений – 71,8 млрд руб.