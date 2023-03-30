Саратовский депутат предложил рестораторам патриотично переименовать заведения

Депутат Саратовской областной думы Александр Янклович («Единая Россия») предложил переименовать некоторые заведения региона. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Господин Янклович рассказал о просьбе горожанки обратить внимание на ресторан «Кембридж». По словам парламентария, в области много заведений с подобными названиями, но, если граждане обратили внимание именно на это, начать нужно с него.

«Для остальных это станет звоночком. Я бы поставил вопрос шире: слепое подражание Западу в манере названий, восхвалении мнимых ценностей и пропаганде чуждой культуры не красит владельцев бизнеса нашей страны. Но добавлю, что нам нельзя превращаться в варваров, крушащих все на своем пути только по причине идеологии. В годы Первой мировой войны немецкое название Петербург было изменено на русское Петроград. Правильно или нет, не мне судить, но таково было мнение большинства населения»,— цитирует депутата пресс-служба заксобрания.

Александр Янклович отметил, что он бы на месте владельца «Кембриджа» сменил название и вывеску. По его мнению, это был бы хороший ход: «Наверняка у ресторана даже станет больше посетителей. Патриотизм сейчас в моде».

Дарья Васенина