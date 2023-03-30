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В Перми назвали улицу в память о профессоре ПГНИУ

В Перми появилась улица Профессора Чагина. Соответствующее постановление администрации города от 22 марта опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» доцент кафедры истории и археологии ПГНИУ Григорий Головчанский. Как следует из документа, такое наименование получила улица, расположенная севернее улицы Макаренко.

Фото: ПГНИУ

Фото: ПГНИУ

Улица названа в честь доктора исторических наук, профессора Георгия Чагина, который с 1995 года возглавлял в Пермском университете кафедру древней и новой истории России. В 2018 году Георгий Чагин скончался на 75-м году жизни. Помимо ученого звания профессора, он имел звание заслуженного работника высшей школы РФ, был почетным гражданином Чердыни, в 2015 году стал лауреатом Строгановской премии и премии Пермского края в области науки.

Этим же постановлением мэрии площадь Европы возле Речного вокзала переименована в площадь Трех столетий. О намерении городских властей переименовать площадь стало известно в конце прошлого года, Общественный совет по топонимике тогда поддержал это решение.

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