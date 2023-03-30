В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада

В течение 30 и 31 марта в Ростовской области действует штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области
«Ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях», — поясняется в сообщении.
Госавтоинспекция Ростовской области также обратилась к автомобилистам с просьбой соблюдать осторожность на дороге в связи с ухудшившимися погодными условиями.
Напомним, ранее Ростовский гидрометцентр предупредил о заморозках до -4°C в период с 30 марта по 2 апреля.