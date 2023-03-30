В Ростовской области планируется создание крупных центров по перевалке грузов

Не территории Ростовской области будут созданы несколько крупных центров по перевалке грузов. Об этом в интервью «Интерфакс-Юг» сообщил глава региона Василий Голубев.

«У нас запланировано создание несколько крупных центров по перевалке грузов. Эта работа сейчас в активной фазе. Ростовская область сейчас — это не только ворота на Кавказ, но теперь и дорога в новые территории», — цитирует информагентство губернатора.

По словам Василия Голубева, с просьбой о создании центров для оптовой торговли к властям Ростовской области обратились руководители вновь присоединенных регионов.

Глава региона отметил, что сегодня Ростовская область экспортирует свою продукцию в 148 стран.

«В первую очередь страны Азии, куда экспортируется около 50% продукции, на втором месте Европа, 21%. Экспортные операции выполняются также в страны СНГ и Африки», — сказал губернатор.

Анастасия Назарова