В Челябинской области утвердили соцвыплаты для контрактников-участников СВО

Законодательное собрание Челябинской области утвердило поправки в ряде региональных законов, которыми меры поддержки, ранее действовавшие только для мобилизованных на СВО, распространяются на военнослужащих-контрактников. Все изменения приняли сразу в трех чтениях на заседании областного парламента 30 марта.

Так, военнослужащие, заключившие с Министерством обороны РФ контракт для прохождения военной службы с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года, получили право на единовременную выплату в размере 50 тыс. руб., а также по 20 тыс. руб. на каждого ребенка. Кроме того, контрактники, добровольцы батальонов «Южный Урал» и «Южноуралец», а также семьи погибших военнослужащих войск национальной гвардии смогут получить социальную выплату на приобретение внутридомового газового оборудования в размере до 200 тыс. руб.

Одновременно в закон о льготах по газификации внесли еще несколько категорий граждан, имеющих право на соцвыплату. Это инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалиды и участники Великой Отечественной войны и члены семей погибших, а также отдельно проживающие граждане и семьи с детьми со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Они могут претендовать на сумму не более 100 тыс. руб.

Помимо этого, депутаты утвердили поправки, которые распространяют на детей контрактников, действовавшие для мобилизованных меры поддержки в образовательных учреждениях. Это бесплатное питание в школах, компенсация платы в детских сада и учреждениях дополнительного образования. Также для детей участников СВО вводятся новые льготы: ежемесячная денежная выплата учащимся в учреждениях среднего профессионального образования и компенсация платы в таком заведении, даже если оно расположено в другом регионе.