Жители Кубани за три месяца перевели телефонным мошенникам 700 млн рублей

С января по март 2023 года более трех тысяч жителей Краснодарского края перевели телефонным мошенникам свыше 700 млн руб., сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По данным полиции, самым популярным на сегодня видом телефонного мошенничества является звонок от якобы сотрудника безопасности банка. Кроме того, аферисты часто выдают себя за сотрудников правоохранительных органов.

Способы обмана граждан постоянно совершенствуются. В 2023 мошенники чаще всего звонят жителям Кубани не напрямую по телефону, а через мессенджеры. При общении сообщают об изменении номера сотового телефона, который привязан к мобильному банку, или о подаче заявки на получение кредита, рассказали в полиции.

Более того, представляясь правоохранителями, аферисты от их имени обвиняют граждан в государственной измене. Заявляют, что сотрудники банка, где обслуживается клиент, переводят с его счета средства в другую страну. Далее к разговору подключается фиктивная служба безопасности банка и убеждает перевести деньги на якобы безопасные счета.

Как уточнили правоохранители, за сутки в полицию в среднем обращается от 30 до 50 жертв телефонного и интернет-мошенничества. В половине случаев злоумышленники используют схему «Перевод на безопасный счет», 30% мошенничеств — это «Покупки товаров и услуг в интернете». Кроме того, в ходу у аферистов снова такой вид телефонного мошенничества, как «родственник совершил ДТП».

Андрей Пугачев

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