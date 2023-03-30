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Ярославская полиция задержала курьера телефонных мошенников

В Ярославской области сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к десяти случаям мошенничества, сообщили в региональном УМВД.

Наручники

Наручники

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Наручники

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Преступления совершались в Ярославле и Ярославском районе. Женщинам в возрасте от 69 до 87 лет звонили мошенники, представляясь родственнками, попавшими в ДТП, а также сотрудниками банков и правоохранительных органов. Общий ущерб составил более 3 миллионов рублей. Задержанный работал курьером — забирал деньги у пострадавших.

«О том, что задержанный являлся участником преступной схемы, он был осведомлен. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации»,— сообщили в региональном УМВД.

Подозреваемый арестован.

Антон Голицын

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