В результате ДТП с машиной скорой помощи в Башкирии один погиб и трое пострадали

Сегодня в Стерлитамакском районе на 33 км дороги Стерлитамак – Раевка около села Услыбаш произошло ДТП с участием машины скорой медпомощи. Столкнулись автомобиль Ford Mondeo и карета скорой помощи на базе УАЗ. Водитель Ford погиб на месте происшествия. Водитель УАЗ и два его пассажира получили травмы, доставлены в городскую больницу №2 Стерлитамака, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств и принятие процессуального решения по результатам доследственной проверки, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте