Уголовное дело о халатности в отношении главы Канского района Красноярского края направлено в суд

Канская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении главы Канского района Красноярского края. Его обвиняют в халатности, коротая привела к пожар и причинению ущерба.

Как считает следствие, с марта 2021 по 7 мая 2022 года глава Канского района «не организовал и не обеспечил уборку несанкционированного складирования отходов» Участок с мусором, площадью более 2,8 га, находился на территории Анцирского сельского района и располагался на землях неразграниченной собственности.

7 мая 2022 года на территории свалки произошло возгорание горючих материалов. Огонь перекинулся на лес и дачи. Пожар уничтожил 400 га насаждений и 10 домов.

«Министерству лесного хозяйства Красноярского края причинен ущерб на сумму более 914 тыс. руб., 11 физическим лицам – на 4 млн руб. в связи с уничтожением их имущества»,– сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края. Обвиняемый не признал вину. Главе района может грозить арест на срок до трех месяцев.

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Сергей Балин