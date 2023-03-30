Меры поддержки для военнослужащих-контрактников введут в Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале о решении распространить меры поддержки для участников СВО на военнослужащих-контрактников.

Господин Бусаргин уточнил, что на сегодняшний день в регионе действуют порядка 20 различных льгот и выплат для военнослужащих и их семей. К примеру, дети могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, питаться в школах, посещать детские сады и секции.

Губернатор заявил, что необходимо распространить существующие меры поддержки на тех, кто заключил контракт на военную службу с 1 января 2023. Соответствующую задачу глава региона поставил перед Министерством труда и соцподдержки Саратовкой области.

«Нужно продумать, чтобы каждый военнослужащий из этой категории смог заключить специальный социально-военный контракт, по которому он и его близкие получат льготы. В случае если глава семьи не успеет это сделать, например, уже отбыл на службу – такой контракт подпишут члены его семьи», — обозначил Роман Бусаргин.

Дарья Васенина