«Рубин» в 2022 году выплатил агентам свыше 5 млн рублей

Казанский «Рубин» по итогам прошлого года выплатил агентам 5 млн руб. и €125 тыс. . Информация об этом опубликована на сайте Российского футбольного союза.

Казанский клуб занял 14-е место среди российских команд по выплатам агентам. Возглавил рейтинг московский «Спартак», он заплатил посредникам 267 млн руб., €4,8 млн и $ 36 тысяч. В тройку также вошли «Зенит» (85,4 млн руб. и €6,6 млн ) и ЦСКА (€6,6 млн и $ 910 тыс.).

Всего российские клубы потратили на выплаты агентам в 2022 году 1,1 млрд руб, $1 млн и €23 млн.

"Ъ-Казань"