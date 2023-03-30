Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шадринский университет договорился о сотрудничестве с вузом Мадагаскара

О «развитии совместной деятельности в области интересов в преподавании, в научных исследованиях и в высшем образовании» договорились Шадринский государственный педагогический университет и университет Антананариву. Соглашение подписано в рамках визита представителей зауральского вуза в Мадагаскар.

В сообщении ШГПУ говорится, что в рамках сотрудничества стороны обсудят возможность двухсторонних контактов, обмена преподавателями, студентами, ведение активной научной работы.

Делегация ШГПУ находится в Мадагаскаре с визитом, итогом которого станет открытие на базе университета Антананариву Центра открытого образования.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...