Шадринский университет договорился о сотрудничестве с вузом Мадагаскара

О «развитии совместной деятельности в области интересов в преподавании, в научных исследованиях и в высшем образовании» договорились Шадринский государственный педагогический университет и университет Антананариву. Соглашение подписано в рамках визита представителей зауральского вуза в Мадагаскар.

В сообщении ШГПУ говорится, что в рамках сотрудничества стороны обсудят возможность двухсторонних контактов, обмена преподавателями, студентами, ведение активной научной работы.

Делегация ШГПУ находится в Мадагаскаре с визитом, итогом которого станет открытие на базе университета Антананариву Центра открытого образования.