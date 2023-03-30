76 предприятий Удмуртии стали участниками нацпроекта «Производительность труда»

В Удмуртии участниками национального проекта «Производительность труда», реализация которого началась в 2019 году, стали 76 предприятий, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства компаниям удалось снизить запасы незавершенного производства на 30%, что привело к существенной экономии средств предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вместе с тем на производственных потоках, где мероприятия национального проекта внедрены при помощи экспертов Регионального центра компетенций, время протекания процесса производства сократилось в среднем на 30%, а выработка увеличилась до 39%.

Как отметил во время доклада по итогам работы экономического блока первый вице-премьер региона Константин Сунцов, за 2022 год предприятия обрабатывающих отраслей, участвующие в нацпроекте, обеспечили прирост налоговых платежей в бюджет Удмуртии в размере 650 млн руб.