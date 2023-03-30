В Ярославле лучшим сотрудникам ЖКХ будут вручать нагрудный знак

Мэрия Ярославля предлагает учредить нагрудный знак за заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства. Проект решения об этом внесен в муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работник коммунальных служб

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Работник коммунальных служб

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Нагрудный знак будет относится к городским наградам. Его планируется вручать за развитие отрасли, многолетний труд в ЖКХ, высокие результаты работы и так далее. Ходатайствовать о награждении могут любые организации вне зависимости от формы собственности, органы власти и общественные объединения. Решение о награждении будет принимать мэрия города. Носить нагрудный знак нужно на левой стороне груди, ниже орденов и медалей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз нагрудного знака

Фото: Мэрия Ярославля Эскиз нагрудного знака

Фото: Мэрия Ярославля

Знак будет выполнен из стали, без использования драгоценных металлов. Льготы и выплаты обладателям почетного знака в проекте документа не предусмотрены.

Антон Голицын