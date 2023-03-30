Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле лучшим сотрудникам ЖКХ будут вручать нагрудный знак

Мэрия Ярославля предлагает учредить нагрудный знак за заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства. Проект решения об этом внесен в муниципалитет.

Работник коммунальных служб

Работник коммунальных служб

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Работник коммунальных служб

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Нагрудный знак будет относится к городским наградам. Его планируется вручать за развитие отрасли, многолетний труд в ЖКХ, высокие результаты работы и так далее. Ходатайствовать о награждении могут любые организации вне зависимости от формы собственности, органы власти и общественные объединения. Решение о награждении будет принимать мэрия города. Носить нагрудный знак нужно на левой стороне груди, ниже орденов и медалей.

Эскиз нагрудного знака
Эскиз нагрудного знака

Эскиз нагрудного знака

Фото: Мэрия Ярославля

Эскиз нагрудного знака

Фото: Мэрия Ярославля

Знак будет выполнен из стали, без использования драгоценных металлов. Льготы и выплаты обладателям почетного знака в проекте документа не предусмотрены.

Антон Голицын

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...