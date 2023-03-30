Бывший замглавы Баймака предоставил сиротам непригодные квартиры без туалетов

Бывший заместитель главы администрации Баймака обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службах прокуратуры и СКР по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Уфа», это 37-летний Салават Яркинбаев, сейчас он занимает должность заведующего сектором по делам ГО и ЧС администрации Баймакского района.

По материалам дела, в 2019-2020 годах администрация Баймакского района купила 19 квартир в пяти одноэтажных домах общей стоимостью около 19,3 млн руб., которые затем предоставили детям-сиротам.

Согласно экспертным заключениям, в квартирах нет санузлов и перегородок между помещениями, туалеты находятся на улице, имеются дефекты вентиляционной системы и системы пожарной безопасности, протечки кровли, что приводит к промерзанию стен, образованию конденсата и плесени. Установлено, что дома непригодны для проживания.

Салават Яркинбаев, который был председателем межведомственной комиссии по проверке жилых помещений, не обеспечил обследование и оценку жилья и дал указание членам комиссии признать квартиры соответствующими требованиям, говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Баймакский районный суд.

Майя Иванова

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