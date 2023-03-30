В Екатеринбурге прошли обыски у бизнесмена Александра Горбунова

В Екатеринбурге прошли обыски в квартирах и коттедже бизнесмена Александра Горбунова. Как сообщает E1.RU со ссылкой на источника, близкого к силовым структурам, причиной стало уголовное дело о вымогательстве базы на Комсомольской у Михаила Клока.

«Когда тот сидел в ИК-2, к нему завели нотариуса и переписали базу на человека Горбунова. Самого бизнесмена, которого подозревают в организации вымогательства, допросить не удалось»,— рассказал источник издания. Уточняется, что в ходе обысков на Лодыгина, 16, Республиканской, 5, Шейнкмана, 121 и коттедже на Рыбоводов было найдено оружие. В Следственном комитете воздержались от комментариев.

В декабре прошлого года арбитражный суд Свердловской области признал банкротом и ввел процедуру реализации имущества в отношении бывшего лидера уральской ОПГ 53-летнего Михаила Клока. Заявление о собственном банкротстве Михаил Клок подал из-за долга в размере 7,150 млн руб. Эти деньги он в декабре 2021 года занимал на лечение, но не смог отдать в срок.

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