Реальная заработная плата в Удмуртии увеличилась на 1,4% в январе

В январе численность всех работников организаций в Удмуртии составила 443,8 тыс. человек, что на 3,9% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Как сообщает Удмуртстат, средняя номинальная заработная плата составила 46,6 тыс. руб., рост — 14,3%.

При этом реальная заработная плата увеличилась на 1,4%.

Самыми высокооплачиваемыми стали работники организаций по добыче полезных ископаемых — 72,3 тыс. руб., в области информации и связи — 69 тыс. руб., обрабатывающей промышленности — 56 тыс. руб., финансовой и страховой деятельности — 54,1 тыс. руб.

Ведущие позиции по оплате труда в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, занимали Воткинский район — 53,6 тыс. руб., Вавожский — 49,7 тыс. руб., Якшур-Бодьинский — 46 тыс. руб. Однако наименьшая зарплата оказалась в организациях Юкаменского и Алнашского районов — 34,2 тыс. руб. и 34,6 тыс. руб. соответственно.

В организациях Ижевска заработная плата составила 54,4 тыс. руб.

