На Кубани переправы через Керченский пролив ожидают 397 автомобилей

В Краснодарском крае очередь на Керченскую переправу составляет 397 автомобилей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы»,— говорится в сообщении.

За минувшие сутки паромы перевезли 67 единиц автотранспорта и 76 пассажиров. Всего с открытия переправы осенью 2022 года пролив в обе стороны пересекли 114,5 тыс. человек, 91,3 автомобиля и 11,5 тыс. железнодорожных вагонов.

Анастасия Донскова

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