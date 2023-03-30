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В Пермском крае началось самое раннее в истории наблюдений половодье

В Пермском крае началось весеннее половодье. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, рост уровня воды наблюдается на реках бассейнов Обвы, Иньвы, Сылвы, Тулвы, на Буе, Быстром Таныпе и других средних и малых реках юга края. Наиболее резкий подъем уровня воды отметил пост Быстрый Танып в Чернушке — со 111 см 26 марта до 274 см 29 марта (+163 см). На Иньве в Кудымкаре уровень воды вырос за четыре дня на 116 см, а в Слудке — на 151 см. На Обве в Карагае вода за пять дней поднялась на 182 см, на Сылве в Кунгуре за тот же период — на 104 см.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ГИС-центре отметили, что 29-30 марта на перечисленных постах должны сформироваться пики половодья — самые ранние в истории наблюдений. Синоптики пояснили, что началу половодья привело стремительное таяние снега. В период 24–28 марта в Пермском крае наблюдалась аномально теплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы на 6-9C, а среднесуточная температура соответствовала климатической норме второй половины апреля.

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