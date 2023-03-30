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Запрет на рыбную ловлю вводится в Удмуртии с 25 апреля

В Удмуртии с 25 апреля начнет действовать запрет для любительского и промышленного рыболовства на акватории Нижнекамского водохранилища с впадающими в него реками, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Действовать ограничение будет по 5 июня. На это время также запрещается передвижение по рекам и водоемам для маломерных судов.

Как отметил министр природных ресурсов Денис Удалов, запрет необходим на период нерестового хода, поскольку от него зависит количество и видовое разнообразие рыбы в водах республики.

При этом также определены два нерестовых участка, на которых будет запрещена любительская рыбалка всеми орудиями лова. В частности, речь идет об участке в промежутке устья реки Буториха и населенного пункта Первомайский, а также акватории от Сарапульского железнодорожного моста до деревни Межная.

Отметим, что на нарушение правил гражданам грозит штраф в размере до 5 тыс. руб., должностным лицам — до 30 тыс. руб., юридическим — до 200 тыс. руб. Браконьерам грозит уголовная ответственность.

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