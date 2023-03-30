FESCO планирует запустить грузовой шаттл из Челябинской области во Владивосток

Транспортно-логистический оператор FESCO планирует запустить железнодорожный экспресс для перевозки грузов из Владивостока в Челябинскую область и обратно. Проект «Челябинский шаттл» реализуют на базе торгово-логистического комплекса «Южноуральский», сообщает министерство экономического развития региона.

Проект представили на совещании в Челябинской области накануне. Планируется, что железнодорожный экспресс будет курсировать еженедельно по маршруту Владивосток – Формачево (Увельский район) – Владивосток. ТЛК «Южноуральский» при этом будет выполнять функции грузового распределительного и консолидационного центра для экспортно-импортных и внутрироссийских грузов. Вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк отметил, что в текущих геополитических реалиях необходимо максимально использовать потенциал ТЛК, а также напомнил, что правительство региона работает над созданием на площадке комплекса особой экономической зоны.

ТЛК «Южноуральский» имеет складские помещения общей площадью 81,8 тыс. кв. м, контейнерный терминал c железнодорожными путями в 155,5 тыс. кв. м. В 2022 году терминал включили в комплексный план ОАО «РЖД» по вывозу 6,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров из портов Дальнего Востока в полувагонах, накапливающихся после выгрузки массовых грузов, обеспечивая восстановление пропускной способности Восточного полигона.

Группа FESCO – это частная частная транспортно-логистическая компания с портовыми, железнодорожными и логистическими активами. Группе принадлежит Владивостокский морской торговый, также в нее входит железнодорожный оператор «Трансгарант». Парк контейнеров составляет группы более 100 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот состоит из 22 судов.