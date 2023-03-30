В Уфе перенесли дату перекрытия участка улицы Колгуевской

Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев перенес дату перекрытия участка улицы Колгуевской с 15 апреля на 22 мая, сообщила пресс-служба городской администрации. «Нужно дать спокойно закончить учебный год школьникам, которые почти каждый день ездят по этой дороге. Начало работ по строительству водовода сдвигаем больше чем на месяц», — процитировала пресс-служба главу города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Улицу Колгуевскую на участке от улицы Пугачева до Бакинской перероют в два этапа: с 22 мая по 14 июля и с 15 июля по 31 августа. Во время работ власти обещают организовать временные проезды.

На строительство водовода потратят 6,8 млрд руб. Новый объект обеспечит водой районы застройки от микрорайона Демы до Затона – около 4 млн кв. м. нового жилья. Построит водовод нефтекамское ООО «Нефтегазстрой».

Венера Хисамова

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