ММК сэкономит почти 1,2 млрд рублей от внедрения технических инноваций

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) планирует сэкономить почти 1,2 млрд руб. от внедрения в прошлом году 370 технических новшеств. Об этом сообщают в ММК.

В 2022 году сотрудники ММК изучили более 4 тыс. источников научно-технической информации. По результатам отбора 632 мероприятия рекомендовали к внедрению, 370 — внедрили. В частности, специалисты аглоцеха горно-обогатительного производства включили в работу 22 технических новшества с ожидаемым эффектом 225 млн руб. Эффективность внедренных работниками доменного цеха и цеха подготовки аглошихты мероприятий оценивается в 119 млн руб. и 103 млн руб. соответственно.

Кислородный цех УГЭ встроил в работу 14 новшеств с потенциальной результативностью в 138 млн руб. Группа управления логистики внедрила 78 мероприятий с экономическим эффектом около 91 млн руб. Специалисты паровоздуходувной электростанции внедрили два новшества, от которых ожидается сэкономить 69,5 млн руб.