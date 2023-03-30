Сахар и соль в Удмуртии подорожали на 2,6% за неделю

В Удмуртии в период с 21 по 27 марта на потребительском рынке зафиксировали изменение цен на ряд товаров. Так, по данным Удмуртстата, свежие огурцы стали дороже на 6,6%, репчатый лук — 3,5%, молоко стерилизованное (2,5-3,2% жирности) и крупа гречневая-ядрица — 2,8%. Сахарный песок и поваренная пищевая соль стали подорожали на 2,6%, яйца куриные — 2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Консервы мясные для детского питания при этом стали дешевле на 3,9%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 2,1%, печенье — 1,7%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости зубная паста подорожала на 3,3%, детские бумажные подгузники — 1,5%. Среди услуг повысилась средняя стоимость проживания в гостинице три звезды на 1,5%, однако снизилась стоимость путевок в дом отдыха и пансионат на 5,1%.