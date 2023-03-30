Правительство ФРГ одобрило закон, упрощающий правила иммиграции

Правительство Германии поддержало законопроект, который существенно смягчает существующую в стране иммиграционную политику. Документ призван привлечь в страну квалифицированных специалистов из государств, не входящих в ЕС.

Проект закона, подготовленный главой МВД ФРГ Нэнси Фезер и министром труда Хубертусом Хайлем, предусматривает, среди прочего, введение так называемой карты возможностей с системой баллов для желающих получить вид на жительство и разрешение на работу в Германии.

Критерии, которые учитываются при подсчете баллов, включают в себя квалификацию, знание немецкого языка, профессиональный опыт, связь с Германией (например, родственники, уже проживающие в стране) и возраст, сообщает Suddeutsche Zeitung.

На данный момент имеющим высшее образование и профессиональный опыт иностранцам из стран, не входящих в ЕС, разрешено находиться в Германии полгода. Теперь же этот срок предполагается продлить на шесть месяцев, а также предоставлять иностранцам помощь со стороны государства в переподготовке и поиске работы.

Для того чтобы законопроект вступил в силу, он должен будет пройти через Бундестаг и Бундесрат. По данным Suddeutsche Zeitung, многие немецкие парламентарии, представляющие Христианско-демократический союз, выступают против либерализации миграционного законодательства и обещают голосовать против документа.

Александр Кислов