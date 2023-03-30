Определен размер субсидий производителям картофеля и овощей в Башкирии

Министерство сельского хозяйства Башкирии определило размер субсидий из бюджета республики на увеличение производства картофеля и овощей. Соответствующий приказ минсельхоза опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Размер субсидий установлен в зависимости от посевной площади. Так, на каждый гектар, занятый картофелем, выделят по 15 тыс. руб., овощными культурами открытого грунта — по 17 тыс. руб., на возмещение части затрат по выращиванию овощей в закрытом грунте – по 3 тыс. руб. за каждую тонну продукции. Средства можно получить на оплату агротехнических работ, повышение экологического уровня безопасности сельхозпроизводства, плодородия и качества почв.

Субсидии смогут получить сельхозтоваропроизводители, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ранее сообщалось, что в текущем году на эти цели будет направлено порядка 71 млн руб. из федерального и регионального бюджетов.

Майя Иванова

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