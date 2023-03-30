В Бердске планируют построить насосную станцию за 590 млн рублей

Муниципальное предприятие «Комбинат бытовых услуг» (МУП «КБУ») ищет подрядчика для разработки проекта и строительства на Новосибирском водохранилище в городе Бердске насосной станции первого подъема. Начальная цена закупки – 590 млн руб.

Строительство объекта на 80% будет профинансировано за счет средств федерального ППК «Фонд развития территорий» на 20% – из бюджета Новосибирской области.

Согласно конкурсной документации, производительность насосной станции должна составлять — 90 тыс. куб. метров воды в сутки и иметь возможность забора и подачи воды при сработке Новосибирского водохранилища до отметки 106,5 метра.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 19 апреля, итоги планируется подвести на следующий день.

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Дарья Решетникова